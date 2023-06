Danni dall’alluvione: cimitero chiuso

Avevamo raccontato nelle scorse settimane i danni gravissimi subiti dal cimitero dell’Osservanza, allagato dal fiume (nella foto) che ne aveva sfondato addirittura un muro perimetrale. I lavori di Azimut sono in corso e il cimitero dell’Osservanza – come fa sapere l’azienda – è chiuso al pubblico. "Nei prossimi giorni provvederemo a comunicare la pianificazione delle progressive aperture delle diverse aree – da sapere il gestore dei servizi cimiteriali che gradualmente si renderanno agibili al pubblico. Preme sottolineare che, malgrado il considerevole impegno del personale di Azimut nel ripristinare le ordinarie condizioni di sicurezza, i cimiteri del forese potrebbero presentare al momento alcune situazioni di non adeguato decoro in particolare negli stradelli di accesso".

Ferme anche le cremazioni: "L’impianto di cremazione presso il cimitero dell’Osservanza è attualmente fermo a causa degli allagamenti e non sono al momento noti i tempi di riavvio, ma rimane pienamente operativo l’impianto di cremazione presso il cimitero urbano di Ravenna, che potrà accogliere i feretri destinati a cremazione anche del bacino faentino".