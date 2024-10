Individuato e denunciato il gruppo che aggredì e ruppe il naso a un adolescente

Bagnara di Romagna (Ravenna), 18 ottobre 2024 - Sono stati i carabinieri della stazione di Bagnara di Romagna ad individuare e denunciare il gruppo di aggressori (formati da undici persone, tra cui sette minorenni) che nelle scorse settimane aggredì e ruppe il naso ad un minorenne della zona per poi darsi alla fuga. Il grave episodio era scaturito a causa di liti scoppiate per futili motivi e a più riprese fra ragazzi, in alcuni casi anche minorenni, che in quel caso andarono troppo oltre, sfociando in una vera e propria aggressione.

Bagnara di Romagna fu teatro di un’aggressione di gruppo fra ragazzi di origine italiana e albanese, non tutti maggiorenni, nei confronti di un giovane italiano appartenente ad una comitiva di coetanei degli aggressori. Contrasti che erano scaturiti in seguito di una partita di calcio sfociata in una lite che aveva visto coinvolto anche gli spettatori sugli spalti.

I militari di Bagnara hanno quindi avviato un'attività investigativa molto impegnativa ed intricata, contraddistinta dalla certosina visione delle riprese di telecamere di videosorveglianza, nonché è dall’analisi di banche dati e attività tecniche. Indagine che ha consentito di individuare tutti gli 11 aggressori (sette dei quali, come detto, minorenni), i quali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ravenna e a quella dei minori di Bologna, per 'lesioni personali gravi'.