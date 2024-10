A Cento tutto pronto per il Pink Floyd festival

Cento (Ferrara), 18 ottobre 2024 – Un appuntamento unico per celebrare il mito dei ‘Pink Floyd’. La presentazione dell’evento si è tenuta stamani nei locali del Palazzo Roverella a Ferrara, alla presenza degli organizzatori e ospite d'eccezione Machan Taylor. La Pro Loco del Gambero di Cento, con il patrocinio del Comune di Cento, ha organizzato il ritorno della grande musica a Cento (Fe). Al Teatro La Pandurera sabato 19 ottobre, dove si terrà la quinta edizione del Pink Floyd Festival, dedicato ai 30 anni dell’album ‘The Division Bell’.

L’evento è parte del progetto ‘un concerto per la vita’, dedicato alla raccolta di fondi a sfondo sociale. In questo caso parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Airc. La serata inizierà alle 20 e si potrà prendere posto, in attesa del concerto alle 21 con la ‘Tribute Band dei Wit Matrix’, che salirà sul palco per far rivivere i successi dei Pink Floyd, proponendo dai brani i più conosciuti, che sono diventati delle vere e proprie hit.

Lo spettacolo dei Wit Matrix è curato in ogni dettaglio, dalle scenografie agli effetti laser, per creare le atmosfere della mitica band inglese. Guest star sarà Machan Taylor storica vocalist dei Pink Floyd, che si esibirà contando insieme ai Wit Matrix. Il Concerto è un vero e proprio viaggio onirico nel mondo dei Pink Floyd dove lo spettatore fin dalle prime note si sentirà catapultato nel magico mondo Floydiano.

La loro Musica senza tempo ha fatto da colonna sonora alle nostre generazioni e continuerà anche per quelle future. Una serata che vedrà anche un’anteprima mondiale dell’LP ‘Occulta Lunae Pars’, originale versione in latino dello storico album dei Pink Floyd ‘The Dark side of the moon’. Editore del progetto Nicola Di Cristoforo, che ha ottenuto dopo quattro anni i diritti di pubblicazione dagli stessi autori.