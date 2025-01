Discarica abusiva lungo i Fiumi Uniti. Catasta di rifiuti vicino al capanno. Scattano denuncia e sequestro

Una discarica abusiva, con rifiuti anche pericolosi, è stata scoperta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo carabinieri forestali di Ravenna lungo l’argine dei Fiumi Uniti a Lido Adriano. Subito sono scattati il sequestro dell’intera area e la denuncia per l’uomo identificato come responsabile degli abbandoni indiscriminati di rifiuti accanto al capanno da pesca dove risulta domiciliato.

Dopo la scoperta i carabinieri forestali hanno provveduto a esaminare in maniera approfondita il materiale accatastato dove spiccavano, tra gli altri, rifiuti da demolizione edilizia, ingombranti domestici, ferro, fusti di vernici, apparecchiature elettroniche fuori uso.

Essendo particolarmente vulnerabile in quanto potenzialmente soggetta a esondazioni e su cui grava il vincolo paesaggistico, l’intera area è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per scongiurare il pericolo di inquinamento delle acque e del suolo, con la collaborazione di Arpae.

Ora, come precisano dal Nucleo carabinieri forestali di Ravenna, se il responsabile degli abbandoni si atterrà alle prescrizioni per ripristinare lo stato del luogo e al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il reato potrà ricorrere alla procedura per l’estinzione del reato. Qualora, invece, non ottemperasse ai suoi obblighi entro il termine fissato dal pubblico ministero, il procedimento penale riprenderà il proprio corso.

La scoperta della discarica abusiva a Lido Adriano è stata fatta nell’ambito di controlli potenziati contro il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, in particolare lungo i fiumi, sorvegliati speciali in particolare dopo i fenomeni alluvionali degli ultimi anni.