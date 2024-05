Donna investita dal proprio Suv. Lasciato in folle, si è mosso

Una giovane donna è stata trasportata in codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dopo essere stata investita dal proprio Suv. L’incidente è avvenuto nella prima serata di ieri sulla via Reale a Camerlona, all’altezza del cimitero dei caduti.

Erano circa le 19 quando la donna, di 33 anni, stava entrando in casa e ha parcheggiato il mezzo su cui viaggiava, una Dacia Duster bianca, dimenticando di inserire il freno e lasciandolo in folle. Qualche passo e si è accorta che il Suv si stava muovendo verso la strada. A quel punto la giovane è corsa dietro al mezzo per cercare di fermarlo ma, per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale di Ravenna arrivati sul posto per i rilievi, è stata investita. Nel luogo dell’incidente si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno trasportato la trentatreenne al ‘Bufalini’ di Cesena in codice di massima gravità. La donna, una volta giunta all’ospedale, avrebbe ripreso conoscenza ma resta in prognosi riservata.