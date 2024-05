Due giorni di festa al Borgo San Rocco

La seconda edizione della Festamercato di strada di via de’ Tomai, prevista per questo fine settimana, si arricchisce di nuove proposte che coinvolgono direttamente gli abitanti e le attività del Borgo San Rocco. Durante le due giornate saranno presenti prodotti e produttori locali, si rafforza il settore dell’accoglienza gastronomica, Numerosi saranno gli esercizi del Borgo coinvolti. Sabato mattina saranno proprio gli abitanti del Borgo ad allestire la strada con tappeti, tavolini e sedie creando angoli accoglienti. Il taglio del nastro collettivo, dove ogni protagonista del Borgo si presenterà con le proprie forbici, è previsto per le 11 a Porta Sisi. Alcuni esperti di musica residenti nella via organizzeranno diverse iniziative e apriranno le finestre delle loro case, diffondendo musica che accompagnerà l’intera giornata.