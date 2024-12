In arrivo due laboratori di scrittura creativa e narrazione, condotti dagli autori romagnoli Matteo Cavezzali e Cristiano Cavina.

Il corso con Cavezzali (autore Mondadori con all’attivo cinque libri e autore podcast per Rai), si svolgerà nella Casa delle Marionette a Ravenna (vicolo Padenna 4A) e prevede l’osservazione da vicino delle storie degli autori del passato e del presente, da Shakespeare a Hemingway, da Simenon a Carrère. Inoltre, gli studenti si eserciteranno nell’utilizzare i ricordi della propria vita per trasformarli in racconti. Cavezzali spiegherà quali sono le caratteristiche chiave della scrittura creativa, e il corso sarà strutturato in parti teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le lezioni si terranno tutti i lunedì dal 20 gennaio al 7 aprile, dalle 18 alle 20, con pause il 17 e 24 febbraio.

Per info e iscrizioni: infoscritturafestival.com.

Il corso con Cavina (scrittore di libri tradotti in diversi Paesi e professore universitario a Torino), si svolgerà invece nella Biblioteca del Centro Sociale il Tondo di Lugo (via Lumagni 30). Il programma sarà quasi improvvisato, e Cavina imbastirà il programma delle lezioni in base alle esigenze della classe. L’obiettivo del corso, in ogni caso, sarà quello di migliorare il modo di scrivere degli studenti. Le lezioni, a numero chiuso, sono aperte a tutte, senza limiti di età, e si svolgeranno di domenica mattina, dalle 9.30 alle 12.30, a partire dal 19 gennaio (a febbraio appuntamenti il 2 e 16, a marzo il 2, 16 e 30).

Per info e iscrizioni: info@musicacademy.it.