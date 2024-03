Ecco com’erano le piallasse 67 anni fa

Nulla, o quasi, è come all’epoca della foto, l’estate del 1957. Le poche centinaia di case, in primo piano, costituiscono gli abitati di Marina (a sinistra) e Porto Corsini. Lungo la sponda destra (idrografica) del Candiano si intravvedono via D’Alaggio, poi i canali e la pialassa Piomboni (con tutto il sistema degli ‘staggi’) e sulla destra della foto i canali della pialassa Baiona con le ampie aree emerse dove si coltivava il grano. Al centro del sistema dei canali, il tracciato del Fossatone. Vicino alla Pir si nota il ponte Bailey sul canale Baiona e il tracciato della strada per Ravenna.

A cura di Carlo Raggi