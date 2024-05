Entusiasmo e striscioni per la carovana rosa

Nel primo pomeriggio di ieri una bella e luminosa giornata di sole ha fatto da cornice al passaggio, su parte della nostra provincia (da Faenza fino a Conselice, passando per il territorio dei Comuni di Cotignola, Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno e Massa Lombarda), della 13esima tappa (da Riccione a Cento) del Giro d’Italia, kermesse giunta alla 107esima edizione. Davvero tantissime e praticamente di ogni età le persone, non solo appassionate di ciclismo ma anche e soprattutto semplici curiosi, che non si sono volute perdere questa giornata di festa. Una tappa indubbiamente speciale che lo staff organizzativo della ‘Corsa Rosa’, in accordo con la Regione, ha fortemente voluto, con l’obiettivo di omaggiare e mantenere alta l’attenzione sul nostro territorio che, proprio un anno fa, è stato letteralmente devastato dall’alluvione. Un evento che si rivelò senza precedenti e dalle proporzioni inimmaginabili, registrando purtroppo 17 vittime, decine di migliaia di sfollati nonché danni incalcolabil, tra privati, infrastrutture, imprese, attività commerciali e settore agricolo.

Tornando alla tappa di ieri, è stato davvero un tripudio di applausi e incitamenti. A rendere ancor più suggestivo l’evento è stato lo sventolio, in particolare da parte di tantissimi bambini, di migliaia di bandierine. Senza poi dimenticare gli striscioni, i cartelli, i palloncini nonché svariati altri gadget che fin dalla tarda mattinata addobbavano strade, abitazioni, negozi ed edifici pubblici. A Conselice, cittadina tra le più flagellate un anno fa dall’alluvione, spiccava il gran numero di persone assiepate ai lati di via Garibaldi e nella centrale piazza Foresti. In quest’ultima, circa duecento bambini che frequentano le scuole locali hanno atteso e salutato il passaggio della carovana accanto a una scritta (‘Conselice’) a caratteri cubitali; iniziativa organizzata da associazioni del territorio in collaborazione con l’amministrazione comunale. In occasione dell’evento non sono inoltre mancate iniziative culturali. Come ad esempio quella, dal titolo ‘Dall’acqua alla luce’, a cura del Comune di Lugo, proponendo spettacoli teatrali, film e mostre. Una serie di eventi "per esprimere – come sottolineato dalla stessa amministrazione comunale lughese – una consapevole speranza nel futuro partendo dai drammatici giorni di maggio 2023. Appuntamenti che offrono l’occasione di rielaborare un accadimento che ha colpito duramente i cittadini, le imprese e il patrimonio pubblico, e che sono caratterizzati anche dall’infinita gratitudine verso chi ha aiutato, arrivando a Lugo da tutta Italia, facendo uscire la città prima e meglio dall’emergenza".

Entusiasmo anche a Faenza, dove il Giro è passato da via Emilia Levante, via Fratelli Rosselli e viale delle Ceramiche fino al cavalcaviae da lì lungo il Naviglio. A Granarolo ad attendere i ciclisti c’era un cartello e una fila di palloncini rosa, montati da un gruppo di bambini poche ore prima: ’Granarolo paese dei corridori’.

Luigi Scardovi