Ravenna, incidente sulla Classicana: grave centauro

Ravenna, 16 giugno 2024 – Grave incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 15 sulla Classicana all’altezza dello svincolo di via Staggi. Ad avere la peggio è stato un centauro che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

L’uomo in sella a uno scooterone, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Ravenna, si è scontrato con un’auto per poi finire disarcionato sull’asfalto. A quel punto il centauro sarebbe stato colpito da una seconda vettura.

Subito sono stati allertati i soccorsi con gli operatori del 118 arrivati sul posto anche con l’Elisoccorso che ha trasportato l’uomo in sella allo scooterone all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.