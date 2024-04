Eraldo Baldini presenta il suo libro

Come tradizione lo scrittore russiano Eraldo Baldini presenterà per la prima volta il suo nuovo libro a San Pancrazio. Accadrà stasera alle ore 21, quando Baldini incontrerà il pubblico al Museo della Vita contadina di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2/1, per parlare de ‘Le lunghe ombre fredde’, edito da Rizzoli, un ritorno al genere narrativo dopo varie opere dedicate alla saggistica. Fausto e Birgit sono i protagonisti del libro: erano entrambi prigionieri del campo di concentramento di Mauthausen, e proprio lì, durante la liberazione da parte degli americani, si sono conosciuti.