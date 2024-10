"Esposto in procura per accertamenti"

"Tutte le volte che piove arriva l’ansia – dice Gianluca Sardelli, geometra di 61 anni –. Dal 19 settembre continuo a vivere da mia sorella a Villanova di Bagnacavallo. Ora che a Traversara è tornata la disponibilità del gas vorrei tornare a casa mia, nella zona di fronte alla caserma, ma non ho il coraggio. Gli interventi in corso potevano essere fatti diversamente, usando paratie più alte ancorate nella parte di argine ancora buono. Non voglio andare via. Così ho deciso di presentare un esposto in procura per chiedere accertamenti sui lavori fatti finora. Sono convinto che le rotture arginali del Lamone, del 19 settembre e del 4 ottobre potevano essere previste ed evitate".