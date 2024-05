’Europa Verde/Verdi Lugo’: "Priorità la sicurezza del territorio"

È la sicurezza del territorio l’obiettivo principale dell’impegno politico promesso dalla lista Europa Verde/Verdi Lugo che ieri ha presentato l’elenco dei candidati alle elezioni del consiglio comunale di Lugo in programma l’8-9 giugno prossimi. Ad un anno dall’inizio delle alluvioni che hanno pervaso il territorio, il partito, unitosi alla coalizione che sostiene la candidata Pd, Elena Zannoni, punta sulla difesa dell’ambiente attraverso una gestione diversa e mirata del territorio riferita in particolare alla manutenzione degli argini e alla realizzazione delle arre di laminazione già previste nella zona di Madonna delle Stuoie e del raddoppio del Golfera e sulla tutela della salute dopo aver scongiurato il rischio di smantellamento dell’ospedale. La condivisione di entrambi i punti è stata la molla che ha permesso di riaffermare il sostegno della lista verde alla coalizione di centro sinistra dopo una prima fase di "sospensione" in attesa del confronto programmatico. L’elenco dei nomi scelti come candidati alle elezioni del consiglio comunale inizia da quello di Giuseppe Bellosi, scrittore e sostenitore insieme al co portavoce regionale dei Verdi, Paolo Galletti, della lotta per la difesa del dialetto romagnolo sostenuta da una prima legge regionale promulgata nel 1994 e poi rinnovata nel 2014.

A lui si affiancano Maria Pia Galletti, attuale assessora all’ambiente e alla sanità del comune, Gabriele Serantoni, imprenditore in pensione, Gabriella Francesconi, naturopata, Fausto Bordini, già assessore ambiente, Fernanda Useri responsabile del Bio Marchè per AIAB ( Associazione Italiana Agricoltura Biologica), Dino Tartagni, esperto di energie rinnovabili, ex dirigente Coldiretti, Elisa Francesconi, commerciante di prodotti biologici, Mauro Cortesi, agricoltore biologico, Giacomo Foschini, avvocato, Anna Mascanzoni, insegnante, Piero Zama, in arte Nabendu, attore, Giuliana Preda, animalista, Lorenzo Guerra in arte dj Lorenz, titolare di un negozio di musica, Giuseppina Belletti, pensionata, Angelo Taroni, cicloguida, Graziella Bacchilega, pensionata, Antonio Lazzari detto Tonino, consulente per la transizione ecologica e Valentina Contadini, counsellor e formatrice. "Siamo Verdi che vogliamo fare qualcosa – ha sottolineato Bordini. "E’ fondamentale che in consiglio comunale ci sia qualcuno che concretizzi i punti indicati nel programma".

Monia Savioli