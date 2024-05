Evento della Croce Rossa in ricordo di Paola Bartolozzi

Domani, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza San Francesco evento della Croce Rossa di Ravenna in ricordo della crocerossina Paola Bartolozzi, scomparsa nel 2022. Scopo della giornata sarà anche quello di insegnare ai cittadini presenti nozioni utili in determinate situazioni di emergenza e pericolo per adulti e bambini. Saranno inoltre inaugurati due mezzi, uno per il trasporto sanitario e uno per la logistica, acquistati grazie alla donazione di Ail (associazione contro le leucemie).

A completare l’iniziativa ci saranno le attività dei giovani volontari della Cri per l’educazione ambientale e clown di animazione per la gioia dei più piccoli.