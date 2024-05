Evento di conoscenza e avvicinamento alla danza barocca

Domani pomeriggio dalle 14.30 presso l’istituto musicale ’Fratelli Malerbi’ in via Emaldi 51 a Lugo, un pomeriggio dedicato alla danza francese barocca in Italia, suddiviso in una conferenza e in una parte pratica. Il pomeriggio sarà condotto dalla prof.ssa Gloria Giordano, danzatrice, coreografa e studiosa di danza storica, specializzata nello stile italiano e francese dal XV al XVIII secolo. Dalle 14.30 alle 15.30 si terrà la conferenza teorica presso la Sala dell’ascolto della musica ’Emiliani’ e dalle 16 alle 18 si terrà la parte pratica presso il teatrino di Villa Malerbi. In particolare verranno trattati i balletti di Gaetano Grossatesta e Bortolo Ganasetti.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail romagna@societadidanza.it oppure tramite messaggio Whatsapp ai numeri 340-2923818 e 349-6742224.