Ex Conad di Pinarella, ecco il centro di comunità

"Dopo lunghi mesi di lavori e il coinvolgimento della comunità, sono terminati i lavori all’ex Conad di Pinarella". Questo è l’annuncio dell’assessore al Welfare, Bianca Maria Manzi, che precisa: "Mancano solo gli allestimenti e gli arredi che arriveranno dopo la metà di giugno. I lavori sono stati a carico degli ex proprietari mentre gli arredi del centro di comunità, per un valore di 30.000 euro, sono stati comprati dal Comune. Lo spazio sarà attrezzato dal Comune anche dal punto di vista tecnologico. È già stata attivata la linea wi-fi".

Il Comune di Cervia è proprietario dell’immobile dell’ex Conad di Pinarella in via Platone e l’atto era stato firmato il 23 aprile 2021 con Conad che cedeva il locale al comune. Un’operazione a costo zero, quella sull’ex sede del supermercato, che è il risultato di un accordo stipulato fra l’Amministrazione e Conad, con una permuta del valore di 1.540.000 euro e acquisizione dell’edificio di 1.141 metri quadrati su un’area complessiva di 1.632, a fronte della cessione a Conad di un terreno di proprietà comunale di 3.906 metri quadrati su cui è sorto il nuovo supermercato Conad. I lavori di risistemazione dell’immobile e dell’area sono a costo zero per il Comune, perché tutte le opere necessarie per la riqualificazione, ristrutturazione ed efficientamento energetico, oltre alla sistemazione del verde e alla realizzazione di un parcheggio, saranno a carico del privato. Numerose e varie le attività che verranno ospitate nella struttura. Al piano terra sono previsti spazi con funzione culturale e aggregativa, che ospiteranno: area gioco, ludoteca, spazio compiti, sala laboratori creativi, porta di comunità, caffetteria sociale, salotto letterario, sala studio, sala co-working, sala per convegni e proiezioni e magazzino. Al primo piano troveranno invece posto una sala di registrazione professionale, una sala prove musicali e la sede della web radio, anch’essa frutto di un percorso partecipativo rivolto ai giovani. Pure gli spazi esterni dell’ex supermercato saranno riqualificati e avranno la funzione di punto di accoglienza e spazio espositivo. Le stanze saranno organizzate e arredate in modo tale che possano mantenere una multifunzionalità e adattabilità in base alle esigenze.

Intanto, in vista dell’appuntamento al 6 ottobre 2024 con ‘Viva Vittoria’, il progetto che porterà migliaia di coperte in maglia sulla spiaggia libera di Cervia per dire no alla violenza sulle donne, l’ex Conad di Pinarella di Cervia sta ospitando lo spazio Viva Vittoria Cervia. L’evento servirà sia da vetrina per il progetto che da laboratorio aperto per tutti coloro che desiderano contribuire, a seconda della propria disponibilità e competenza, alla realizzazione.

Ilaria Bedeschi