Faenza, Reno e Massa: ora serve continuità. Solarolo-Granamica, tre punti per la salvezza

Si chiude domani alle 14.30, con la terza giornata in 8 giorni, il tour de force di Eccellenza.

Sanpaimola-Faenza Al ‘Buscaroli’ di Conseclice c’è il derby di giornata. I padroni di casa, settimi a quota 25 punti, devono smaltire la beffa di Sant’Alberto (ko 3-2 dopo aver condotto di due reti contro la Reno). Stanno meglio i manfredi (5 punti nelle ultime 3 giornate), anche loro reduci da un successo sfumato, ovvero l’1-1 di Forlì contro la Cava Ronco, ma usciti per la prima volta da inizio stagione dalla zona retrocessione, avendo ridotto a 6 i punti di distacco dalla tredicesima. Per la formazione di mister Cavina sarà importante ora continuare a lavorare sulla fase difensiva. All’andata, la formazione di San Patrizio espugnò il ‘Neri’ di Faenza 2-1.

Castenaso-Reno Sul sintetico dello ‘Zucchini’ di Budrio, la formazione di mister Orecchia – dodicesima a quota 23, con 3 lunghezze di margine sulla zona playout – ci arriva col morale altissimo dopo l’impresa di mercoledì contro il Sanpaimola (3-2 da 0-2) confezionata con un organico ridotto all’osso per 7 assenze contemporanee, e in grado di interrompere una serie di 3 sconfitte di fila. L’assalto alla vice capolista potrà essere fatto in maniera più ‘leggera’. All’andata i bolognesi vinsero 3-1, segnando le reti vincenti al 93’ e al 95’.

Solarolo-Granamica È uno scontro salvezza dal peso specifico importantissimo quello che attende i biancorossi, reduci dalla sconfitta 2-0 di Sant’Antonio contro il Medicina. All’Arboscelli arriva infatti il fanalino di coda, che però ha una sola lunghezza di ritardo dalla zona playout, dove invece è scivolato il Solarolo con 20 punti. All’andata il Solarolo vinse 2-1 grazie alle reti di Menicucci e Lanzoni.

Sampierana-Massa Sul sintetico del ‘Campodoni’ di San Piero in Bagno, il Massa Lombarda ci arriva col vento in poppa dopo aver sconfitto 2-0 l’Osteria Grande. I bianconeri, al 13° posto in condominio col Solarolo a quota 20, sono sempre in zona playout, ma continuano a macinare risultati (7 punti nelle ultime 3 giornate). All’andata, la Sampierana vinse 1-0.

Russi-Vis Novafeltria Da assorbire c’è il ko 3-2 di Gambettola che ha visto gli arancioni cadere dopo aver recuperato 2 reti di svantaggio. La posta in palio non permette comunque distrazioni. I falchetti – quindicesimi a quota 19, in piena zona playout, a -4 dalla salvezza e a +6 dalla zona retrocessione – ospitano la penultima della classe, in uno scontro diretto delicatissimo. All’andata, il match finì 0-0.

Sugli altri campi: Medicina-Pietracuta, Osteria Grande-Cava Ronco, Tropical Coriano-Mezzolara, Sant’Agostino-Gambettola.