Federcoop chiude il 2024 con 6,4 milioni di fatturato

Fatturato in crescita oltre le previsioni e più dipendenti. I dati economici di Federcoop Romagna, società di servizi di Legacoop Romagna, presentati a Ravenna durante l’assemblea dei soci, fotografano "una realtà solida e in continua crescita". Il bilancio preconsuntivo, infatti, vede il fatturato toccare i 6,4 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto al preventivo e in ulteriore miglioramento rispetto all’anno precedente.

Netto il passo avanti rispetto al 2019, quando il valore della produzione era di 4,8 milioni di euro, così come il numero di dipendenti e collaboratori è passato da 78 a 113. Dunque Federcoop Romagna "si colloca ai primissimi posti tra le società di servizi nazionali del movimento cooperativo". Come conferma il presidente Paolo Lucchi, "in questi ultimi anni siamo riusciti a crescere sul fronte del fatturato e anche della forza lavoro", grazie alla professionalità di chi lavora in Federcoop Romagna e alla costante offerta di nuovi servizi.

Durante l’assemblea, presieduta dalla vice presidente di Federcoop Romagna Antonella Conti, la coordinatrice della Direzione operativa, Ornella Rutigliano, ha presentato i nuovi servizi rivolti alle cooperative: la cybersecurity, per garantire la riservatezza e la disponibilità delle risorse digitali e ridurre al mimino le possibilità di furti di informazioni, e il servizio di redazione dei bilanci di sostenibilità, strumento necessario per la presentazione delle prestazioni ambientali e sociali. Ed è intervenuto anche Marco Ceresa, group chief executive officer di Ranstad Italia, la realtà specializzata nella ricerca di personale. Ceresa ha analizzato i trend che stanno ridefinendo il mondo del lavoro in termini di demografia, specializzazione, tecnologie e globalizzazione.