Domani, a Palazzo Milzetti di Faenza, alle 17 ci sarà una conferenza di Fabrizio Ceccarelli

su ’Felice Giani e l’architettura. Riflessioni sulla decorazione d’interni in epoca neoclassica’.

Le decorazioni realizzate da Giani nei numerosissimi palazzi, ville e case di diverse parti d’Italia sono strettamente pensate in armonia con gli spazi che le accolgono, tanto da aver fatto talvolta supporre un suo ruolo di vero e proprio architetto di interni. Il ritrovamento della documentazione relativa alla realizzazione di palazzo Marescalchi a Bologna, da cui è emerso il ruolo principale dell’architetto Giovan Battista Martinetti nella regia degli spazi, rimette in gioco questa possibilità. Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti.