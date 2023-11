Figliuolo: "Basta polemiche": "Dichiarazioni sconcertanti"

Duro botta e risposta tra il commissario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figluolo, ieri a Castenaso, nel Bolognese, e le realtà locali romagnole tra cui quella ravennate. "Voglio ribadire che i risarcimenti, una volta asseverati dal Comune e dalla struttura commissariale – ha detto Figliuolo –, saranno totali nei modi e nei tempi legati a quelle che sono le dinamiche finanziarie, quindi alle finanze che in quel momento ha il commissario". Ma soprattutto il commissario ha affermato che "A volte si legge di tutto sui giornali e mi dispiace, in particolare, che a parlare siano pubblici amministratori. I quali, probabilmente, hanno più voglia di fare polemica che di rimboccarsi le maniche". Figliuolo, senza citarli mai direttamente, ha fatto riferimento ad alcuni sindaci e subito il pensiero è andato a quelli più colpiti dall’alluvione, tra i territori di Ravenna e Cesena. "Qualcuno è arrivato a dire – ha aggiunto il commissario – che i danni vengono liquidati in 25 anni, ma si tratta del mutuo che fa lo Stato per poi ridare i soldi dove li prende". E ancora: "Se queste cose le scrive uno qualunque a me sta bene, perché probabilmente non ha gli strumenti per capire l’ordinanza. Ma se lo dice qualcuno che è stato insieme a noi a costruire l’ordinanza, che è costata fatica, è costata sabato, domeniche e Ferragosto, con 60 persone al lavoro più tutte quelle che lavorano negli enti locali, a me sembra uno schiaffo a chi si impegna. E non lo accetto".

A queste parole ha replicato il segretario territoriale Pd, Alessandro Barattoni: "Trovo sconcertanti le dichiarazioni di Figliuolo e mi pare che sia lui che in tanti comuni ancora non si è fatto vedere che cerca uno spunto per fare polemica. Siamo in un momento in cui c’è ancora molta paura degli effetti di nuovi eventi meteorologici e persiste l’incertezza di persone e imprese di fronte ai gravi ritardi del governo nei rimborsi e negli indennizzi. Anche per questo ci vuole grande rispetto per il lavoro dei sindaci. Venga più spesso nel territorio". Il sindaco Michele de Pascale parla di "stupore" per le parole di Figliuolo. "I Comuni stanno seguendo pedissequamente tutte le procedure, a volte eccessivamente burocratiche, per ricevere le risorse necessarie. Non riesco però proprio a capire come Figliuolo possa definire “semplicissimo” il lavoro del sindaco di un comune alluvionato. Gli do un consiglio: non viva le critiche e i suggerimenti come “lesa maestà”, ma come sprone a fare sempre meglio". Così la senatrice Marta Farolfi (FdI): "Il generale lamenta il fatto che alcuni sindaci passano più tempo a fare polemica piuttosto che occuparsi del loro territorio ed ha ragione da vendere".