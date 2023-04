Francesca Mazzoni e il suo libro su Gino Maioli

Appuntamento letterario al Mercato coperto di Ravenna. Alle 18.30 Francesca Mazzoni presenta il suo ultimo libro: ’Gino Maioli, le Olimpiadi di un romagnolo’. Oltre all’autrice e a Maioli interverranno Josefa Idem, campionessa olimpica e ideatrice del progetto, il giornalista Umberto Suprani e l’olimpionico Andrea Collinelli. Ingresso libero.

Protagonista del libro è il “massaggiatore dei campioni”, Gino Maioli, punto di riferimento di tantissimi atleti, soprattutto nel ciclismo e nella pallavolo. Per anni massaggiatore di Felice Gimondi, Maioli in seguito, grazie alle sue mani d’ ha contribuito alle vittorie olimpiche di campioni come Andrea Collinelli, Silvio Martinello e Josefa Idem. È stato un punto di riferimento anche per le ragazze della Teodora Ravenna che vinsero undici scudetti di fila.