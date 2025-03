Giallorossi comprano biglietti nei settori del Forlì. La questura blocca la prevendita on-line

La febbre da derby è febbre per pochi. O meglio, non per tutti. Esauriti giovedì, in 44 minuti di prevendita, gli 879 tagliandi a disposizione degli sportivi ravennati, nessuno strappo alla regola può essere concesso. Chi non ha il biglietto, potrà assistere al match solo dalla tv o dal web. La protesta dei tifosi giallorossi si è levata alta. Il Ravenna Fc ha invitato i propri sostenitori a non recarsi allo stadio senza un valido titolo di accesso.

Secondo quanto comunicato dal Forlì, è stato disposto che l’acquisto dei biglietti da parte dei residenti in provincia di Ravenna è stato consentito nel solo settore ospiti, con biglietto nominativo, nel limite della capienza del settore ospiti. Nei restanti settori dello stadio, l’acquisto dei tagliandi è consentito ai soli residenti in provincia di Forlì-Cesena. Il giorno dell’incontro potranno presentarsi ai varchi di accesso i soli possessori di tagliando, esibendo necessariamente il documento d’identità. Il biglietto nominativo è incedibile.

Per un problema tecnico di gestione del sistema (così ha riferito il Forlì), alcuni tifosi residenti in provincia di Ravenna sono riusciti ad acquistare il tagliando nel settore della gradinata locali. Per questo motivo, la prevendita mediante il circuito Vivaticket è stata sospesa e non sarà più riattivata. La Questura di Forlì ha acquisito l’elenco degli acquirenti ravennati, il cui biglietto sarà annullato.