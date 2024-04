Giordano Dalmonte e il suo romanzo

Lo scrittore Giordano Dalmonte, 58 anni di Cotignola dove insegna al liceo di Lugo, sarà oggi alle 17.30 alla Bottega Bertaccini di Faenza per presentare il suo primo libro ’Il lungo filo rosso’ (Edizioni Scatole Parlanti), in compagnia di Mario Baldini. Il romanzo, ambientato in Romagna, srotola un lungo filo rosso che collega le vicende del protagonista Osvaldo, partigiano e fervente antifascista, e i personaggi del nucleo familiare a lui legati.

Servendosi spesso di flashback, l’autore invita il lettore a seguire il continuo avvicendarsi delle storie raccontate, dalla guerra al dopoguerra, i movimenti di protesta del ‘68, gli anni del riflusso, fino ad arrivare ai primi anni Duemila con la progressiva sfiducia verso una società ormai irrimediabilmente lontana da quella sognata nel periodo giovanile.