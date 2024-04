Giornata di studi su Andrea Emiliani

Dalle 10 di domani il museo del Mar ospiterà una giornata di studi dedicata ad Andrea Emiliani dal titolo: ’Andrea Emiliani e la Romagna. Progetti, passioni, tutela e cura del bello’. Un incontro, non accademico, incentrato sul territorio romagnolo, radice così forte per Emiliani per ricordare il fondamentale apporto del Suo lavoro sul campo, sempre lungimirante e ancor oggi punto di riferimento non solo per la tutela e lo spessore dei progetti, ma per le passioni e condivisioni che sapeva suscitare. La giornata sarà a cura di Letizia Lodi (ingresso libero). Sabato invece, alle 17.30 presso la Sala Martini, Milena Camposanto Tremonti presenterà il libro ‘Fai del bene’. Dall’emergenza al salvataggio: la Casa Museo Guerrino Tramonti di Faenza racconta in un libro i giorni dell’alluvione e quelli della rinascita con l’intervento dei volontari.