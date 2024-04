Giovedì 25 aprile, Nordicata gastronomica nella Pineta San Vitale alla Cà Nova

Giovedì 25 aprile nella Pineta San Vitale alla Cà Nova, si terrà la tradizionale “Nordicata gastronomica”. Diverse le attività previste: di mattina una camminata con l’associazione Nordic Walking Ravenna, una biciclettata con Round Table 11 Ravenna e Zero Bike Team, e una visita guidata della pineta con i Carabinieri Forestali di Ravenna e per la Biodiversità di Punta Marina. Nel pomeriggio, una dimostrazione di cani guida con gli Istruttori del Centro addestramento di Limbiate e la consegna di un cane guida a Tatiana, non vedente. La manifestazione sarà accompagnata dallo stand gastronomico di Ceccolini Bio con piatti sia tradizionali che vegetariani. Per contatti e prenotazioni:

Nordic Walking : Donatella Dolcini 335-455306

Biciclettata : Lorenzo Zangheri 347-4590253

Pranzo : Katia Nanni 333-9855049