Gli assessori Caroli e Selvatici in lista per il bis di Luca Della Godenza

È stata resa pubblica la lista di candidati dei Democratici per Castello in vista delle prossime elezioni comunali. La storica lista di centrosinistra punta alla riconferma per l’attuale sindaco, il 34enne Luca Della Godenza. In caso di vittoria il centrosinistra si avvicinerebbe allo storico traguardo del mezzo secolo al governo del Comune adagiato sulla via Emilia, dove dal 1975 si sono succedute solo amministrazioni a guida Pci, Ulivo e Pd (benché in questo caso sotto la veste della civica Democratici per Castello). In caso di riconferma, Della Godenza arriverebbe a trascorrere quasi metà della vita nella giunta: fu infatti vicesindaco già fra il 2014 e il 2019. I dodici candidati – sette donne e cinque uomini – sono virtualmente capitanati dagli assessori uscenti Linda Caroli, 32enne, docente di lettere e titolare dell’Istruzione, e Luca Selvatici, 45enne, ingegnere e a capo della Cultura. Cercano la riconferma in municipio anche i consiglieri uscenti Barbara Orsani, 50enne, animatrice sociale, e Sirin Ghribi, 26enne, impiegata metalmeccanica. L’elenco dei candidati non presenta capilista. Le personalità in lizza sono il 46enne imprenditore agricolo Christian Bertoni, la 68enne pensionata Iris Gavagni Trombetta, volto noto nel volontariato, la 36enne libera professionista Alessandra Gatti, il 64enne bancario Giuseppe Magrini, il 44enne impiegato metalmeccanico Lorenzo Mongardi, il 30enne commerciante Riccardo Monte, la studentessa 20enne Elena Talenti e la 30enne dottoranda in Sociologia Selene Tondini.

Non si ripresenta invece la vicesindaca Ester Ricci Maccarini. A differenza di cinque anni fa i cittadini di Castel Bolognese troveranno sulla scheda elettorale quasi certamente solo due liste: i 5 Stelle, oggi rappresentati in consiglio comunale da Loretta Frassineti, non si presenteranno infatti con una loro lista. Tema principale della campagna elettorale è l’alluvione: l’allagamento di Castel Bolognese ha lasciato una ferita talmente grande da aver relegato in secondo piano perfino il cantiere per la circonvallazione a valle e il progetto del nuovo casello autostradale, benché in entrambi i casi si trattasse di opere che varie parti della comunità castellana chiedevano da decenni. Ora le priorità sono altre, in primis il completamento delle casse di espansione di Cuffiano, le quali tuttavia potrebbero non bastare: al vaglio c’è anche l’ipotesi della creazione di un’area per la tracimazione controllata a monte dell’area urbana.

Filippo Donati