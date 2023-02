Dal 7 al 22 febbraio il nome degli sbandieratori di Faenza sarà di nuovo sugli scudi per un’importante trasferta in Australia. Dopo la partecipazione alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2022 a Doha in Qatar, un ristretto gruppo di 10 persone volerà a Melbourne, in Australia, per prendere parte all’ultima edizione della Festa Italiana di Mirboo North. Il gruppo faentino sarà composto da 6 sbandieratori, 3 tamburi e 1 figurante in rappresentanza dei cinque rioni e del Gruppo Municipale. A capo della spedizione ci sarà Ivan Samorì del Borgo Durbecco, molto soddisfatto di questa collaborazione e dell’amicizia che lo lega a una delle responsabili del festival, Rosie Romano, che ha voluto gli sbandieratori e i musici faentini all’ultima edizione della festa, dopo che erano già stati ammirati nel 2019. Oltre al festival, gli sbandieratori si esibiranno anche per alcune scuole e autorità del Queensland. Ci sarà una sfida di calcio a 5 contro la squadra del Melbourne femminile che milita nella serie A Australiana.

Gabriele Garavini