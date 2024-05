Gli studenti del ’Baldini’ in visita allo stabilimento. Bunge a Porto Corsini

Bunge ha concluso con successo il ciclo di incontri “JobTalks”, una serie di sessioni di orientamento ideato dal Gruppo Adecco, la prima agenzia per il lavoro in Italia, con gli alunni dell’ultimo anno di ingegneria elettrica e meccanica dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Nullo Baldini di Ravenna. Gli incontri, organizzati in collaborazione con la sezione territoriale di Adecco, hanno offerto ai futuri professionisti l’opportunità di conoscere le attività aziendali e i percorsi di carriera offerti da un’azienda leader mondiale nel settore alimentare, agroalimentare e degli ingredienti come Bunge.

Nell’arco di due mesi, gli esperti di Bunge hanno condiviso uno spaccato della vita quotidiana dell’azienda e del ruolo cruciale nel mettere in contatto gli agricoltori ai consumatori finali, fornendo alimenti, mangimi e combustibili essenziali in tutto il mondo. Il programma ha previsto anche una visita presso gli stabilimenti di Porto Corsini, durante la quale gli studenti hanno potuto esplorare i processi operativi e industriali di Bunge e partecipare ad attività mirate nei reparti di produzione, manutenzione e imbottigliamento.