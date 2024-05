Gli studenti sul palco, c’è l’Orchestra San Biagio

È argento quest’anno per la manifestazione musicale Giovanissima Musica D’ Estate, giunta alla 25° edizione. ’SiAmo musica’, il titolo quest’anno dell’evento, vuol sottolineare non solo l’importanza della musica come valore fondante nella crescita di ogni individuo, ma anche il potere inclusivo della musica stessa, patrimonio innato di ciascuno. L’esperienza della musica di insieme è il leit motiv di un’edizione che ha come protagonisti i giovanissimi della Scuola Secondaria di primo grado Don Minzoni, Istituto ravennate con l’Indirizzo musicale. Sul palco del Teatro Socjale, l’Orchestra IC San Biagio diretta dal Prof. Franco Emaldi, il Coro diretto dal Prof. Guido Lorenzetti, alcune classi guidate dal prof. Matteo Montanari, alunni del laboratorio SuonoErisuono a cura di Barbara Mazzolani, le classi di pianoforte, flauto traverso, sassofono e tromba sotto la guida rispettivamente dei professori Elèna Giroldi, Marco Paganelli ,Giacomo Casadio, Franco Emaldi, il docente di Italiano Fiorenzo Mengozzi, sul palco in qualità di percussionista, saranno testimoni di un grande lavoro di squadra, che vede nella relazione d’ascolto, nella cooperazione e condivisione i punti di forza di un completo, sinergico e incisivo risultato di insieme, dove la formazione degli alunni della scuola è il frutto dell’azione congiunta dell’intero corpo docente. Sarà presente al concerto la dirigente scolastica dell’IC San Biagio, professoressa Marilisa Ficara.

L’anima dell’evento, ideato e curato dal 1986 dalla musicista ravennate Barbara Mazzolani, ha in sé l’opportunità di espressione per i giovani musicisti del territorio, nonché la volontà di sostenere azioni umanitarie, sanitarie, educative che operano per i giovani stessi. Quest’anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’acquisto di strumenti musicali per l’aula di Orchestra della Scuola Don Minzoni, andata distrutta dal recente incendio. Visual Designer la giovane cantante faentina Giulia Neri. Organizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna, assessorato al Decentramento, Teatro Socjale Piangipane, associazione culturale e ricreativa Comitato Promotore di Santerno, Pro Loco di Piangipane, la manifestazione avrà inizio alle ore 20.45. Il Socjale si trova in via Piangipane 153, a Piangipane. Ingresso a offerta libera.