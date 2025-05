Grandi si toglie i sassolini: "Candidature notturne contro di noi"

"Fare piena chiarezza": è quella che promette il candidato del centrodestra alle elezioni del 25 e 26 maggio Nicola Grandi. "Nel corso dell’ultima consiliatura, insieme all’amico Filippo Donati, abbiamo svolto con convinzione un lavoro di mediazione e tessitura, cercando fino all’ultimo di costruire un percorso unitario che superasse personalismi e divisioni. Un impegno che è andato ben oltre i suggerimenti ricevuti e le logiche tattiche, e che si è sempre ispirato a uno spirito autenticamente collaborativo messo in atto senza distinguo. Credo fermamente che ci fossero le condizioni per trovare una sintesi su un candidato condiviso, che – è bene sottolinearlo – non avrebbe necessariamente dovuto coincidere con la mia persona. È con questa disponibilità che abbiamo invitato tutte le forze del centrodestra, senza esclusioni né pregiudizi, a un confronto serio e costruttivo. Purtroppo ciò che abbiamo raccolto è stato il più grande fallimento politico della mia esperienza pubblica: l’impossibilità di arrivare a un’intesa vera".

"È evidente – continua Grandi – che, a fronte di un risultato elettorale deludente, sia fin troppo facile ricercare colpe altrove e non intendo sfuggire alle mie responsabilità, non posso però tacere il modo in cui alcuni attori hanno affrontato il percorso unitario: la presentazione ‘notturna’ di due candidature, proprio mentre la disponibilità di Fratelli d’Italia, Viva Ravenna e Forza Italia a convergere su una figura terza era ancora attuale, definisce bene i contorni di scelte personalistiche e di manovre calcolate più che quelli di una vera volontà di sedere ad un tavolo di trattativa. Non accetteremo compromessi con chi continua a prediligere lo scontro, l’attacco personale e la polemica sistematica vissuta come litania quotidiana e che ha come unica conseguenza l’indebolimento del sistema, sovente figlia di motivazioni non dichiarate o poco chiare; il nostro impegno sarà quello di costruire un’opposizione seria, fondata sul confronto e sul dialogo, ma ferma nel respingere ogni forma di sabotaggio e di polemica".

Il riferimento è alla lista civica La Pigna, la quale tende, in parte, un ramoscello d’ulivo: "Siamo consapevoli delle asprezze della campagna elettorale, ma crediamo fermamente che il futuro di Ravenna richieda un dialogo costruttivo e una collaborazione tra tutte le forze politiche – dichiara Veronica Verlicchi –. Notiamo, con grande rammarico, che il centrodestra continua a mettere nel suo mirino La Pigna, richiamando ipotetici nostri attacchi peraltro mai avvenuti. Un centrodestra che sembra voler ripercorrere quello schema già visto in passato, che mira ad emarginare La Pigna, anziché fare tesoro della nostra capacità propositiva e del consenso da noi raccolto in questa tornata elettorale". La Pigna e Veronica Verlicchi "invitano dunque il centrodestra a considerare questa apertura al dialogo come un segno di responsabilità e di impegno verso la città".

