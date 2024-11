"I bagni pubblici devono essere ristrutturati"

Novità in vista per i bagni pubblici del Pavaglione di Lugo, perlomeno nelle intenzioni rese note dall’Amministrazione comunale che ha in programma di ristrutturarli, renderli "più pulibili" e identificarne altri da mettere a pagamento. Il percorso verso la soluzione del problema inerente le pessime condizioni in cui spesso vengono lasciati prosegue, mentre le segnalazioni relative al loro stato si moltiplicano da parte dei cittadini sui mezzi social. Nessuna risposta ufficiale intanto è arrivata alla lettera inviata all’amministrazione da parte delle associazioni di categoria, quale ultimo dei solleciti inviati negli ultimi anni.

"Da quando abbiamo inviato la lettera non abbiamo avuto riscontri – conferma Bruno Checcoli, presidente della sezione lughese di Confesercenti Ravenna Cesena –. Ribadisco a nome anche degli esercenti nostri associati del Pavaglione, interpellati nuovamente anche in questi giorni, che mettere i bagni pubblici a pagamento rappresenta l’unica soluzione per risolvere il problema relativo alla loro manutenzione e decoro. Se qualcuno li vuole usare deve pagare 50 centesimi o un euro. Diversamente, se l’utente acquista nei negozi o consuma negli esercizi pubblici del Pavaglione, può avere l’accesso gratuito tramite la consegna di un gettone. Questa è l’unica soluzione che deve essere attuata il prima possibile".

La prospettiva di Ascom Confcommercio non valuta soltanto la situazione attuale ma va oltre. "I bagni pubblici del Pavaglione necessitano di un intervento di riqualificazione totale – precisa Luca Massaccesi, segretario della sezione lughese dell’associazione –. È chiaro che, al di là delle problematiche contingenti relative al loro decoro, sarebbe necessario arrivare ad una loro ristrutturazione globale che ovviamente richiede tempi più lunghi. L’amministrazione si è impegnata a intervenire dando priorità a questo problema anche se le modalità non sono state ancora definite".

Da parte dell’Amministrazione comunale, la conferma: "L’idea è quella di ristrutturare i bagni attuali e renderli anche più pulibili. I materiali con i quali sono rivestiti non sempre sono consoni alla pulizia occasionale anche se i bagni vengono puliti due volte al giorno durante la stagione invernale e tre volte al giorno durante l’estate". E ancora: "Stiamo anche lavorando alla possibilità eventuale di individuarne altri da mettere a pagamento. È una progettazione che stiamo facendo, nella quale le associazioni di categoria sono coinvolte".

Monia Savioli