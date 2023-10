I servizi di Demetra-Artebios

Demetra-Artebios è il poliambulatorio medico chirurgico nato a Lugo, nel 2007, da un’idea della dottoressa Tiziana Bartolotti, con l’obiettivo di offrire prestazioni sanitarie innovative e di qualità, grazie alle competenze dei suoi professionisti e all’utilizzo di strumenti diagnostici di ultima generazione.

Sono numerosi i servizi offerti dal centro medico che accoglie in tempi brevi, pazienti dall’età neonatale a quella più avanzata. Fra questi, ci sono il punto prelievi ematici per bambini ed adulti, aperto tutti i giorni dalle 7.45 alle 10.30 con refertazione rapida anche sul fascicolo sanitario, e l’ambulatorio chirurgico per interventi in anestesia locale e in leggera sedazione. Nel centro, che ha sede in via Vincenzo Giardini, operano circa 70 professionisti specializzati nelle varie branche della medicina e della chirurgia; tre biologi nel laboratorio dedicato all’andrologia e ai trattamenti di fecondazione assistita; 2 infermiere specializzate in chirurgia ambulatoriale; un’ostetrica che accompagna le donne e le coppie nei percorsi dedicati all’infertilità, alla gravidanza e al post parto; 5 impiegate di front office e amministrazione. "Una delle caratteristiche del centro – ha spiegato Tiziana Bartolotti, titolare e direttrice sanitaria – è quella di accogliere i pazienti che necessitano di percorsi più delicati e complessi, nelle ‘aree’, cioè in servizi dove i professionisti dialogano fra loro per offrire diagnosti e trattamenti in tempi brevissimi".

Fra queste, c’è Artebios, dedicata alla medicina della riproduzione umana, dove i desideri di avere un figlio, diventano realtà: "Nel servizio, autorizzato dall’Istituto superiore di sanità, operano professionisti con 40 anni di esperienza in prevenzione e trattamento dell’infertilità maschile e femminile. In tempi brevi, le coppie possono accedere ai percorsi terapeutici più avanzati e sofisticati per poter divenire genitori". C’è poi ‘salute maschile’, area dedicata a prevenzione e tutela della salute andrologica. "È importante sapere – ha aggiunto il dottor Marco Nadalini, responsabile del laboratorio andrologico – che, un buon grado di fertilità e di salute dell’apparato riproduttivo, sono correlati a buone condizioni di salute generale, metabolica e cardiovascolare. Infatti, la disfunzione erettile è spesso il primo segnale di problematiche cardiovascolari o di un diabete in fase iniziale". Il dr. Nicolò Schiuma, responsabile del Sistema qualità aziendale, ha aggiunto: "La letteratura scientifica ci segnala che la concentrazione di spermatozoi è diminuita nella popolazione mondiale del 50% negli ultimi 50 anni: un problema grave che sembra correlato all’inquinamento atmosferico, agli stili di vita scorretti, al cambiamento climatico ed alle sostanze chimiche a cui si è esposti quotidianamente".

Nel servizio possono essere eseguite visite andrologiche, urologiche, ecografie con strumenti di ultima generazione, spermiogrammi, test di laboratorio genetici e piccola chirurgia andrologica. Sono presenti anche l’area gravidanza, con 10 ginecologici ed un genetista; nonché l’area bimbi. Operano in quest’area, dermatologi, dietologi, ecografisti, ginecologi, logopedisti, osteopati, otorinolaringoiatri, pediatri, podologi, posturologi, psicologi e urologi. "Nel nostro futuro – ha concluso la direttrice Bartolotti – vediamo il continuo aggiornamento culturale per offrire servizi all’avanguardia con implementazione di aree dedicate alla prevenzione e alle persone che ricercano gravidanza, riconoscendo il grande valore dei nuovi nati, in un’Italia che sta invecchiando troppo velocemente".