I Verdi sostengono. Elena Zannoni

I Verdi sciolgono le riserve sul programma e alle elezioni comunali sosterranno la candidata a sindaco per il comune di Lugo Elena Zannoni, candidata sostenuta dal Partito Democratico. "Avevamo espresso l’esigenza di soffermarci sul programma ancor prima di valutare candidature – dice Fausto Bordini coportavoce provinciale dei Verdi –, Il confronto con gli altri partiti del centrosinistra è stato un percorso costruttivo che ha portato alla condivisione da parte di tutti i nostri alleati dell’esigenza di dare risposte urgenti alla nostra comunità in merito alla messa in sicurezza del territorio, alla tutela dell’ ambiente e alla difesa della salute pubblica".