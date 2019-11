Ravenna, 16 novembre 2019 - Il dormitorio di via Mangagnina, ‘Il re di Girgenti’, ha tutti gli arredi nuovi. Carla Soprani, che gestisce la struttura di accoglienza per persone in difficoltà, è al colmo della gioia: «Sembra di essere in una favola», dice. Che si è realizzata grazie a Ikea. La multinazionale svedese ha infatti donato il nuovo mobilio nell’ambito di un progetto di solidarietà. Lunedì, dalle 9.30, ci sarà l’inaugurazione e la struttura si potrà visitare.

«Qualche anno fa – spiega l’assessore Massimo Cameliani –, abbiamo contattato Ikea per proporgli un progetto sociale. Tra le strutture da sottoporre alla multinazionale, per un eventuale sostegno, pensai al Re di Girgenti. Mandammo i documenti necessari e la candidatura divenne ufficiale. Ma c’erano altre candidature e il risultato non era scontato. Inoltre essendo trascorso così tanto tempo, non pensavamo quasi più ci fossero speranze, invece è andata bene: Ikea ha fatto questo bel regalo al Comitato cittadino antidroga che gestisce la struttura, e siamo felicissimi».

Sorride Carla Soprani mentre si muove tra i nuovi letti a castello, gli armadi, la cucina. «È stato arredato tutto il dormitorio – racconta – e, ad esclusione degli elettrodomestici, anche la cucina. All’inizio pensavamo ci avrebbero regalato solo le camere da letto, ma andando avanti, ci accorgevamo che Ikea aveva ben altre intenzioni. Si sono presentate due squadre e in due giorni hanno montato tutto: quattro camere grandi, due piccole, un ufficio, il guardaroba, la cucina, il refettorio e gran parte della dispensa». Per un investimento totale di circa 15mila euro.

Il progetto si inserisce nelle politica di sostenibilità che la multinazionale porta avanti a più livelli. Sul locale viene in aiuto principalmente alle associazioni che si occupano di minori in difficoltà, più in generale a chi si occupa di persone in stato di disagio. «Il nostro obiettivo – spiega Davide Niemeijer, specialista di sostenibilità per i punti vendita Ikea di Rimini, Ancona e Chieti –, è rendere migliore la quotidianità di queste persone. Non si tratta di una semplice donazione, viene proposto un progetto di arredo». E così è avvenuto per Il Re di Girgenti dove è stato realizzato un progetto all’insegna della funzionalità che rendesse il dormitorio un luogo migliore, più comodo e accogliente per gli ospiti e per chi ci lavora». Ogni punto vendita Ikea ha un budget per questo tipo di progetti e quello ravennate fa capo a Rimini. A livello locale vanno in porto un paio di progetti di questa entità all’anno.