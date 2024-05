Il Chorus Fantasy sul palco

Alle 21 di stasera, nella chiesa di San Vittore di via Narsete a Ravenna, concerto del coro Chorus Fantasy.

Il coro e i solisti, sotto la direzione di Annalisa Gardella, proporranno un viaggio nel variegato mondo del musical, del rock e del pop, con brani quali ’Aquarius/Let the sunshine in’, ’I clandestini’, ’Over the rainbow’ o ’I know where I’ve been’ tratti da opere celebri come ’Hair’, ’Notre dame de Paris’, ’Il mago di Oz’ o ’Hairspray’, ma anche canzoni che hanno segnato la storia del pop come ’Fragile’ di Sting o il ’Mamma mia medley’ dedicato agli Abba.

Il ricavato della serata, con ingresso a offerta libera, sarà in questo caso destinato a lavori di miglioramento della Sala della Comunità ’Antonio Sellitto’.