Il derby del parco eolico Rimini insorge contro Ravenna "L’avete spostato vicino a noi"

Sorpresa. Le pale eoliche di Ravenna dell’impianto Agnes, una volta costruite, sarebbero troppo vicine a quelle che Rimini, a sua volta, ha in animo di realizzare. E non solo questo. Sarebbero anche più alte. Per questo motivo il Comune di Rimini sta lavorando alle sue osservazioni sul progetto di Ravenna per depositarle entro il 13 aprile, termine ultimo per farlo.

Secondo una prima verifica delle documentazioni presentate da Agnes, spiega infatti il Comune di Rimini, gli archi dell’impianto Romagna 1 "sarebbero più vicini al territorio riminese rispetto alla precedente ipotesi progettuale, con la pala più a sud a circa 30,3 km da Torre Pedrera". Una posizione "che risulterebbe pertanto non distante dall’area dove è in previsione l’impianto eolico riminese progettato da Energia Wind 2020". Non solo, ma gli aerogeneratori, nome tecnico per le pale eoliche, ravennati sarebbero alti 130 metri (e non 300 come da nota ufficiale del Comune di Rimini), rispetto alla superficie del mare, "un’altezza ben superiore rispetto agli aerogeneratori del progetto riminese di Energia Wind 2020".

Il progetto eolico offshore di Ravenna, ricorda infine il Comune di Rimini, prevede due impianti eolici, un impianto fotovoltaico galleggiante e uno di elettrolizzazione onshore per la produzione di idrogeno. L’installazione delle opere interesserà due specchi acquei: Romagna 2 più a nord, e il Romagna 1, più a sud di Ravenna.

Nello specchio Romagna 1 è previsto il posizionamento di 25 aerogeneratori disposti su due file ad arco, che secondo i layout progettuali si affacceranno anche davanti a Cesenatico e alla costa riminese, ad una distanza compresa tra le 12 e le 22 miglia nautiche dalla terraferma. Ma troppo vicine a Rimini.

Per questo sono state presentate la osservazioni.