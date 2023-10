Il Green Go Bus compie dieci anni. Il progetto della navetta elettrica unisce il centro città alla zona nord e alla zona sud, trasportando gratuitamente circa 600 passeggeri al giorno. Il compleanno è stato festeggiato ieri a Palazzo Manfredi, alla presenza del sindaco Massimo Isola, dell’assessora alla Mobilità Milena Barzaglia, della consigliera regionale Manuela Rontini e di Giorgio Erbacci, amministratore delegato dell’omonimo gruppo. La storia della navetta elettrica faentina è legata alla costituzione del piano sosta cittadino nel settembre 2013, e da allora, dopo un inizio in sordina, "i numeri sono diventati importanti" ha riferito Erbacci. Appena qualche mese fa infatti il Green Go Bus ha festeggiato il superamento del milione di passeggeri (oggi sono 300mila in più) ed "è stato determinante anche nel periodo immediatamente successivo all’alluvione" ha specificato Barzaglia. Il totale dell’autoproduzione di energia elettrica tramite l’apposito impianto fotovoltaico è pari 158,47 Mwh che ha consentito di risparmiare circa 800mila litri di gasolio, che invece sarebbero stati bruciati nell’aria da un normale autobus diesel. Il Green Go Bus ha così evitato la dispersione nell’aria di 233mila chili di diossido di carbonio. Attualmente sono sette i mezzi utilizzati per il servizio in città.