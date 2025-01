Il guru delle neuroscienze per parlare di A.I.

Si parlerà di ’Intelligena Artificiale: opportunità e rischi di una rivoluzione già in atto’ giovedì prossimo, il 30 gennaio, alle 18, all’ex-Chiesa di Sant’Umiltà, in via Pascoli a Faenza, in un evento a cura di Confartigianato della provincia di Ravenna. Presenti due studiosi di fama come Pierluigi Contucci e Vittorio Gallese.

Pierluigi Contucci, studioso di meccanica statistica dei sistemi complessi, è professore ordinario all’Università di Bologna, e oggi è uno dei maggiori esperti di intelligenza artificiale generativa. Ha appena pubblicato la voce ‘Intelligenza artificiale’ della Treccani. Contucci interverrà sul tema ‘Cos’è l’intelligenza artificiale. I suoi usi tra opportunità e rischi’.

Vittorio Gallese (in foto), neuroscienziato di fama mondiale, è professore ordinario all’Università di Parma. Ha dato un contributo determinante alla scoperta dei neuroni specchio, la scoperta italiana più citata nel mondo. La sua teoria del rapporto mente-corpo, della relazione tra gli esseri umani e del rapporto tra natura umana e tecnologia è oggi al centro del dibattito mondiale. Gallese proporrà un intervento sul tema: ‘Corpo, cervello e relazione nell’era della rivoluzione digitale’.

Nel corso dell’incontro, moderato da Tiziano Samorè, segretario provinciale di Confartigianato, sono previsti anche brevi saluti istituzionali di Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione; Massimo Isola, sindaco di Faenza; Paola Falconi, dirigente scolastica del liceo Torricelli-Ballardini di Faenza; Davide Servadei, presidente Confartigianato Imprese Emilia Romagna. Le conclusioni saranno affidate a Emanuela Bacchilega, presidente provinciale di Confartigianato Ravenna.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili in sala.