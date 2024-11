’Il Natale dei vicini di casa’. Cene, spettacoli ed eventi organizzati a Borgo San Rocco

Si apre domenica la rassegna ’Il Natale dei vicini di casa’, una serie di iniziative culturali, culinarie e di convivialità organizzata dai residenti di via dei Tomai e delle strade limitrofe. Via dei Tomai è una piccola e antica strada tra le due porte di via Baccarini e via Mazzini nell’antico Borgo San Rocco. Non ha negozi, ma cittadini che la abitano che, grazie all’intraprendenza di Rosella Mengozzi, hanno deciso di realizzare diversi eventi con l’obiettivo di decorare la strada e incontrare la cittadinanza. Una rete di relazioni tra persone che si aiutano e supportano anche nel disbrigo delle piccole incombenze quotidiane. Dopo diverse iniziative di pulizia, cura e abbellimento della strada, ora, per la stagione invernale, nasce l’idea di aprire la propria casa alla cittadinanza per condividere cibo, chiacchiere e relazioni.

Questo il programma di domenica: alle 19 estrazione della Lotteria solidale ’Cucinare per la comunità’; costo del biglietto 10 euro. A seguire accensione dell’albero di Natale. Tutte le domeniche ’La cucina delle regioni - Il pranzo della domenica’ dalle 12 alle 14.30, degustazione a casa di Rosella, via dei Tomai 16; ogni sabato e domenica ’La cucina delle feste’ dalle 15.30 alle 18.30 corsi di cucina per adulti e ragazzi. Gli incontri del venerdì (6 e 20 dicembre) in via dei Tomai 16 alle 18, conversazioni con Guido Barbieri, musicologo e drammaturgo; il 13 dicembre alle 18 ’Cibo da leggere’ con Rita Massarenti, presentazione del libro: ’Home cooking-questioni di cuore, amicizie...cucina’. A seguire apericena a cura di Rosella. Gli incontri del sabato si svolgeranno in via del Pignataro 2, (prenotazione al 338-7543905). Il 7 e il 14 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30 ’Merenda con l’arte - Laboratori di decorazioni natalizie in terracotta’ con Laura Pagliai. Per quanto riguarda mostre di pittura e scultura: fino a domani Loretta Merenda; da domani al 13 dicembre, Marilena Tesei; 14-20 dicembre, Maria Casto; dal 21 dicembre, Laura Pagliai.

Altro appuntamento con ’Passione: motore di vita’, in via dei Tomai 16 (sabato 11 gennaio 2025 alle 18), con presentazione del libro ’La passione - Testimonianze per i giovani’ di Rita Massarenti. Info e prenotazioni e l’acquisto dei biglietti della lotteria: Rosella Mengozzi 348-153 9975.