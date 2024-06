Il polo per l’infanzia non si farà. Tramonta il progetto a Lido Adriano: "Ma realizzeremo un asilo nido"

Il polo dell’infanzia 0-6 anni di Lido Adriano non si farà. Al suo posto verrà realizzato un nido, nella speranza che a finanziarlo sarà il Pnrr, mentre i soldi del prestito chiesto e ottenuto dal Comune per costruirlo verranno dirottati su altro. È quanto si legge in una delibera del Comune incentrata sulla diversa destinazione dei fondi, in cui si dice che "l’amministrazione dà atto che non esistono, allo stato attuale, le condizioni per eseguire l’opera ’Nuova costruzione polo per l’infanzia 0-6 Lido Adriano’". Lo conferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte: "Lì c’è già una materna con 4 sezioni e c’è carenza di un nido. Considerando l’andamento delle nascite, abbiamo preferito candidare un nido al Pnrr". Un dietrofront rispetto a un progetto di cui da un po’ non si parlava più e i cui lavori da quasi 2 milioni sono stati rimandati più volte.

Ora si prevede la realizzazione di un nido in via Zancanaro. "Sarà costruito ex novo – aggiunge Del Conte – e l’abbiamo candidato ai fondi del Pnrr. Speriamo di rientrarci, ora che hanno riaperto i termini perché c’erano risorse a disposizione. Il costo totale è di 1 milione e 850mila euro, e il Comune coprirà 770mila euro. Il resto è ciò che dovrebbe arrivare dal Pnrr. Questo è un servizio che oggettivamente manca a quella località, e in questo modo si completa l’offerta scolastica: sono infatti già presenti materna, elementari e medie". Se il progetto riceverà i fondi Pnrr si tratterà del quarto nido realizzato a Ravenna grazie ai finanziamenti messi a disposizione dall’Europa. Il termine ultimo per la fine dei lavori nella nuova scuola sarà il 2026, così come definito dal Pnrr.

Per quanto riguarda i fondi che il Comune aveva già ottenuto per il polo dell’infanzia 0-6 anni, si tratta di 1 milione e 878mila euro in prestito con un mutuo da Cassa Depositi e prestiti. Di questi circa 500mila euro verranno usati per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico della media Montanari. "Quello è un intervento molto consistente, per il quale abbiamo ottenuto anche un finanziamento dalla Regione di 2 milioni – prosegue Del Conte –. I restanti fondi del Polo dell’infanzia di Lido Adriano troveranno facilmente una collocazione: abbiamo tanti progetti in ballo, un piano di investimenti da 90 milioni".

sa.ser