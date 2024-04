Il Rotary per le scuole di S. Agata

Ammonta a 11.700 euro l’importo della donazione che i Club Rotary Brescia e il Rotary Brescia Valtenesi hanno devoluto a favore delle scuole di Sant’Agata sul Santerno per l’acquisto di materiale scolastico a seguito dell’alluvione del maggio 2023. Le delegazioni di entrambi, accompagnate dal Rotary di Lugo, parte attiva nel coordinare l’idea e la raccolta del contributo, si sono recate a Sant’Agata il 18 aprile per incontrare la dirigente dell’istituto ‘Francesco D’Este’ Giovanna Castaldi e l’Amministrazione comunale. Erano presenti la presidente del Club Rotary di Lugo Simonetta Zalambani, la governatrice del Distretto Rotary 2072 Fiorella Sgallari e l’assistente Riccardo Vicentini, nonché Nicola Guardo, socio del Rotary Brescia Valtenesi e Nicola di Iorio Frisani, socio del Rotary di Brescia. I fondi donati sono stati raccolti attraverso il progetto ‘Scuola aiuta scuola’, in particolare grazie a un concerto organizzato a fine 2023 dalle scuole paritarie Little England, Bmsb - Bilingual middle school of Brescia.

m.s.