Il Timone d’oro a Daniele Rossi

Sarà Daniele Rossi, presidente dell’Autorità Portuale del mare Adriatico centro settentrionale, a ricevere il Timone d’Oro 2024, il premio che dal 1996 ogni anno il Propeller Club presieduto da Simone Bassi assegna a una personalità che si è messa in luce nel promuovere lo sviluppo del Porto. La consegna avverrà alla cena degli auguri il 20 dicembre, una serata sempre molto partecipata dalla comunità portuale. "La sua presidenza, che ha avviato il progetto "Ravenna Port Hub", rappresenta perfettamente i simboli del nostro logo, il timone e l’elica quali organi di governo e propulsione in una portualità che cambia", si legge nella motivazione. Rossi ha maturato importanti esperienze internazionali con incarichi apicali in Saipem, Gruppo Eni, Rosetti Marino, Gsp Offshore Sa, Intels Corp. e Mgm Lines. Nel 2017 è nominato presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centro-settentrionale, confermato nel 2021.

m.v.v.