"Il treno conviene solo a volte"

"Viaggiare in treno conviene solo in certe occasioni. Dipende molto dal lavoro che si fa e dalle città di destinazione – afferma Massimo Magrini –: ha senso se si va a Roma o Milano perché poi ci si può muovere con facilità ma per città più piccole l’auto è più comoda. In più se ci si muove in famiglia il prezzo dei biglietti diventa troppo alto. Ravenna si trova fuori da tutte le vie principali storiche come le vie Emilia e San Vitale e così anche il traffico ferroviario ne subisce le conseguenze. I lavori alla stazione dovevano finire a maggio e invece si stanno prolungando, non è una buona accoglienza per i turisti ma servirà a migliorare il servizio".