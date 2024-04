Imbrattati i manifesti elettorali. Baffetti sul volto della Meloni

Il volto sorridente di Giorgia Meloni con i baffetti da Hitler. E poi il faccione di Salvini, con baffoni che paiono più quelli di Stalin o Peppone. Nel giorno della Liberazione, mentre nelle stesse ore si affastellano messaggi e appelli a "superare le divisioni", c’è chi sul fuoco di quelle divisioni continua a soffiare. E ritiene utile imbrattare, in senso di scherno e di sfregio, i manifesti elettorali dei leader del centrodestra per le imminenti elezioni al Parlamento europeo. Due quelli finiti nel mirino in Circonvallazione al Molino. Su quello della Meloni è comparsa anche anche una falce e martello Meno comprensibile l’imbrattamento sul volto del leader della Lega. Altro manifesto della premier imbrattato in viale Randi con la scritta ‘Fascio’.