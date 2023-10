In città uno studio di pole dance: "Partecipanti dai 15 ai 65 anni. E c’è una squadra agonistica"

Anche a Faenza è nato uno studio di Pole Dance. L’idea è venuta a Laura Vigna, 43enne faentina vincitrice di tanti trofei a livello internazionale e qualificatasi al Mondiale Pole Theater World che si terrà nel 2024, che ha deciso di fondare l’associazione sportiva Acrobat e di darle una sede in via Proventa 68. Lo studio è stato inaugurato a inizio settembre e le iscritte sono quasi un centinaio. "Sono molto soddisfatta e devo ringraziare Monica Franzil per l’aiuto – spiega Vigna, fondatrice, direttrice tecnica e dirigente dei corsi intermedi e avanzati – e che insieme a me insegna la pole dance. Oltre alla ginnastica acrobatica specialità pole dance ci sono i corsi di acrobaticità, di flessibilità e di verticalismo. L’età va dai 15 ai 65 anni e il prossimo anno vogliamo aprire anche alle bambine. Inoltre abbiamo una squadra agonistica con 12 atlete". Le iscritte erano già allieve dei corsi che Vigna teneva in una palestra faentina e incredibile è l’aiuto che hanno dato per il nuovo progetto. "Un lavoro di squadra: ci hanno aiutato nel montare i mobili, imbiancare i muri e organizzare ogni cosa".

Luca Del Favero