In due scippano orologio a turista: vale 70 mila euro

Quell’orologio di pregio - un Patek Philippe - vale circa 70 mila euro. E chi venerdì pomeriggio a Milano Marittima è riuscito a sottrarlo a un giovane turista, probabilmente lo sapeva. Del resto a questo tipo di predoni del lusso, spesso basta una sola occhiata per capire autenticità e valore dell’orologio in questione. Poi magari pedinano per un po’ la designata vittima: e quando il momento diventa propizio, entrano in azione. In questo caso verso le 16.30 nella zona degli stabilimenti balneari.

A quell’ora il giovane con il Patek Philippe al polso stava passeggiando assieme a un’amica sul lungomare, all’altezza del Bicio Papao, quando da tergo è stato improvvisamente avvicinato da un uomo che, con mossa lesta ed evidentemente collaudata, è riuscito a sfilargli l’orologio e a scappare inizialmente a piedi verso il non distante viale Spalato.

Infine il malvivente è stato caricato da un complice che lo attendeva a bordo di uno scooter: i due sono così agevolmente riusciti a dileguarsi per le strade cittadine facendo nel breve - almeno per ora - perdere le loro tracce. Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie del Radiomobile rivierasco: al momento nessuna traccia dei due malviventi ma non è detto che magari le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse per la zona e in breve acquisite dagli investigatori, non possano magari restituire qualche particolare utile all’inchiesta. Anche perché uno dei due non indossava il casco.

In ogni caso, la bella stagione ha riportato in città un fenomeno stagionale che, perlomeno in passato, ha caratterizzato proprio l’arrivo dei turisti balneari: quello appunto degli scippi di orologi di lusso. Rolex o Patek Phiilippe come in questo caso. Ma anche Audemars Piguet’s, Panerai, Baume & Mercier e altri ancora: tante le marche finite sotto le grinfie dei malfattori con un denominatore comune: il non trascurabile valore, oscillante da poche migliaia di euro a diverse decine fino a superare quota centomila. Modus operandi quasi fotocopia: uno entra in campo e un altro attende a poca distanza in scooter per dileguarsi agilmente nel traffico. Le indagini degli inquirenti sono riuscite talvolta a smascherare i gruppi entrati in azione: perlopiù si trattava di pendolari del crimine ovvero di batterie giunte dal Sud con un ricambio di settimane sul territorio cervese (se non di giorni) per ostacolare la loro identificazione.