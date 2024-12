"In via Marconi tre alberi instabili": saranno abbattuti

Nei prossimi giorni il Comune di Lugo provvederà all’abbattimento di tre alberi, dei bagolari adulti situati in via Marconi, la cui stabilità, come si legge in una nota dell’Unione "risulta compromessa".

"Nei giorni scorsi, in via Marconi un bagolaro il cui tronco risultava in perfetta salute, è crollato mettendo in luce dei seri problemi all’apparato radicale – ha spiegato l’assessora al Verde urbano Veronica Valmori –. Da questo incidente, che per fortuna non ha provocato danni, abbiamo verificato ulteriori sondaggi sulle piante, che hanno messo in luce problemi analoghi in altri tre esemplari, per i quali risulta dunque urgente l’abbattimento. Purtroppo i viali alberati nei contesti urbani convivono con sottoservizi che richiedono manutenzione, di conseguenza negli anni gli apparati radicali possono risultare inevitabilmente compromessi".

"Abbattere un albero è sempre una triste notizia e non viene mai fatto a cuor leggero, ma la sicurezza viene prima di tutto – sottolinea l’assessora Valmori –. Le alberature saranno comunque ripristinate, non appena avremo fatto ulteriori sondaggi per verificare la stabilità di ogni singola pianta e potremmo quindi progettare il complessivo ripristino delle alberature lungo il viale".