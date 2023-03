Ina Casa, la riscoperta di un pezzo di storia

Il Tiburtino a Roma, lo Spine Bianche di Matera, il QT8 di Milano, ma anche tre intere porzioni del Borgo Durbecco: il progetto Ina Casa, noto anche come piano Fanfani, è stato uno dei capitoli centrali di quella che Howard Zinn chiamerebbe forse "la storia del popolo italiano". Si trattò di un massiccio intervento di edilizia pubblica, realizzato fra il 1949 e il 1963, grazie al quale una quantità di abitanti della penisola mai sperimentata prima poté avere un proprio appartamento. In totale furono poco più di 350mila gli alloggi realizzati: quelli costruiti in Emilia Romagna sono al centro di un progetto regionale di valorizzazione storica che a Faenza è stato curato dall’associazione cesenate Aidoru, assieme a Fatti d’Arte, Fototeca Manfrediana e Museo Guerrino Tramonti. A Faenza il piano Fanfani cambiò soprattutto il volto del volto Durbecco – che proprio allora conquistò la sua fama, viva tuttora, di porzione più giovane e dinamica della città – nello specifico nei tre quartieri sorti in quegli anni in corso Europa, in piazza Bologna e in via De Gasperi, costruiti rispettivamente nel primo settennato del piano Fanfani, nel secondo settennato e a cavallo tra i due. Gli alloggi di corso Europa erano destinati...