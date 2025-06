Inaugurata ’La saletta’. Punto di ritrovo ristrutturato dal Comitato

Nei giorni scorsi il Comitato cittadino di Gambellara, alla presenza delle autorità locali, ha inaugurato quella che è già stata soprannominata ’la saletta’.

Si tratta di un locale che il gruppo ha ottenuto in comodato d’uso e che nel corso degli ultimi mesi è stato ristrutturato dagli stessi componenti del Comitato. Ora che gli interventi che servivano sono ultimati è a disposizione degli abitanti e delle realtà del paese per organizzare eventi, incontri e iniziative di socializzazione per grandi e piccini.

L’inaugurazione è stata molto partecipata da parte della popolazione di Gambellara, che ha ora un luogo in cui ritrovarsi.