Incendio, evacuate cento persone in borgo

Alcuni scoppi seguiti da un denso fumo. È quanto avvertito ieri pomeriggio, poco prima delle 14, da alcuni residenti del raggruppamento di condomini popolari al civico 12 e 14 di via Fornarina a Faenza. Una combustione si è infatti verificata nel complesso residenziale, generando attimi di seria preoccupazione. Numerose sono state le richieste di soccorso ai vigili del fuoco, intervenuti insieme alle volanti del commissariato della polizia di Stato e al personale del 118. I sanitari si sono precipitati con due ambulanze e l’automedica, i vigili del fuoco di Faenza sono stati invece coadiuvati dai colleghi di Lugo e di Ravenna. In considerazione del pericolo una quarantina di unità immobiliari del complesso residenziale in questione, noto come la ’Casbah’ per lo stile architettonico, sono state evacuate, così come la farmacia al pian terreno dello stabile, mentre il fumo si propagava anche all’esterno richiamando l’attenzione di tutto il quartiere. Si è reso necessario anche l’intervento della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina che ha chiuso la strada.

Per assistere i residenti, costretti fuori da casa per diverse ore, è stata attivata anche la Protezione civile dell’ente locale. Inoltre sono arrivati i referenti dell’Asp che ha in gestione gli appartamenti, i tecnici delle ditte di acqua, gas e servizio elettrico e le associazioni di volontariato incaricate di offrire supporto a circa un centinaio di persone evacuate. Considerata la presenza di animali sono state attivate anche le associazioni deputate al recupero dei quattro zampe. Le operazioni di messa in sicurezza del condominio sono proseguite per alcune ore, nel frattempo è stata aperta la sede del quartiere poco distante per offrire un primo riparo agli evacuati. Complessivamente sono state quattro le persone per le quali si è reso necessario l’accesso al Pronto soccorso dell’ospedale di Faenza: tre persone dello stesso nucleo familiare, rispettivamente di 53 anni, 76 anni, e 83 anni e un altro condomino di 80 anni. Tutti sono stati trasferiti in codice di bassa gravità e nessuno è in pericolo di vita.

In seguito alla messa in sicurezza del complesso si è proceduto con le verifiche su stabilità e impianti. Inoltre sono stati eseguiti i rilievi necessari per identificare la causa dell’innesco e valutare eventuali responsabilità. A quanto si apprende l’incendio si sarebbe propagato da un garage, ma non è escluso nemmeno il guasto elettrico. Per compiere i rilievi è intervenuta anche la polizia scientifica.

Alle 19 circa è stato dato il via libera ai residenti di tornare nelle proprie abitazioni, a eccezione di un appartamento che è stato dichiarato inagibile per perdite di acqua. Al nucleo di tre persone, tra cui una persona con disabilità, è stata resa disponibile una sistemazione provvisoria. Restano chiusi gli spazi comuni sui quali sono in corso ulteriori verifiche.

Damiano Ventura